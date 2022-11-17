محمد بن راشد آل مكتوم: مونديال قطر محطة تاريخية لكل العرب

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم، إنجاز قطري، وفخر خليجي.

وكتب آل مكتوم في تغريدة على موقع "تويتر"، أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم "محطة تاريخية لكل العرب".

استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري..وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب .. نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي .. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا .. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة باذن الله . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 17, 2022

وأضاف "نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي.. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله".

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

ويرتقب أن تفتتح البطولة، الأحد المقبل بمواجهة تجمع بين منتخب قطر والإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.

المصدر: RT