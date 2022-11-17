إسبانيا تهزم الأردن في البروفة الأخيرة لمونديال قطر

تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 في مباراة جمعتهما اليوم الخميس على ملعب عمان الدولي، في ختام استعدادات "الماتادور" لخوض نهائيات مونديال "قطر 2022".

وسجل أهداف إسبانيا، أنسو فاتي، وغافي، ونيكو ويليامز في الدقائق 13، و56، و84 على الترتيب، بينما أحرز أحمد سمير، هدف الأردن الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وكانت مباراة الأردن المحطة الأخيرة للاعبي المدرب لويس إنريكي قبل التوجه إلى قطر من أجل خوض منافسات كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا الأربعاء المقبل.

المصدر: RT