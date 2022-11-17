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المغرب ينهي تحضيراته لمونديال قطر بالفوز على جورجيا (فيديو)

الرياضة

المغرب ينهي تحضيراته لمونديال قطر بالفوز على جورجيا (فيديو)
Legion-Media
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اختتم المنتخب المغربي تحضيراته لمونديال "قطر 2022" بفوز عريض على نظيره الجورجي 3-0، في مباراة جمعتهما اليوم الخميس في الإمارات.

وأحرز ثلاثية المنتخب المغربي كل من يوسف النصيري، وحكيم زياش، وسفيان بوفال من ركلة جزاء في الدقائق 5، و29، 72.

ووقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة في مونديال قطر، إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وكندا، وسيفتتح مشواره بمواجهة المنتخب الكرواتي، وصيف نسخة مونديال روسيا 2018 ، في الـ23 من نوفمبر الجاري.

ويتطلع الجيل الحالي لـ"أسود الأطلس" لتكرار إنجاز جيل 1986، بتخطي دور المجموعات.

المصدر: RT 

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