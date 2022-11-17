المغرب ينهي تحضيراته لمونديال قطر بالفوز على جورجيا (فيديو)
اختتم المنتخب المغربي تحضيراته لمونديال "قطر 2022" بفوز عريض على نظيره الجورجي 3-0، في مباراة جمعتهما اليوم الخميس في الإمارات.
وأحرز ثلاثية المنتخب المغربي كل من يوسف النصيري، وحكيم زياش، وسفيان بوفال من ركلة جزاء في الدقائق 5، و29، 72.
🎥| المغرب 1-0 جورجيا هدف يوسف النصيري في الدقيقة 05#مباريات_دولية_ودية#كأس_العالم_قطر_2022#المغرب#جورجيا#الإمارات#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022pic.twitter.com/iXlkAbNH3w— Arryadia TV (@arryadiatv) November 17, 2022
🎥| المغرب 2-0 جورجيا هدف حكيم زياش في الدقيقة 29 #مباريات_دولية_ودية#كأس_العالم_قطر_2022#المغرب#جورجيا#الإمارات#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022pic.twitter.com/FPYU4i97Aq— Arryadia TV (@arryadiatv) November 17, 2022
🎥| المغرب 3-0 جورجيا هدف سفيان بوفال— Arryadia TV (@arryadiatv) November 17, 2022
من نقطة الجزاء في الدقيقة 72#مباريات_دولية_ودية#كأس_العالم_قطر_2022#المغرب#جورجيا#الإمارات#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022pic.twitter.com/YHTljq593Y
ووقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة في مونديال قطر، إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وكندا، وسيفتتح مشواره بمواجهة المنتخب الكرواتي، وصيف نسخة مونديال روسيا 2018 ، في الـ23 من نوفمبر الجاري.
ويتطلع الجيل الحالي لـ"أسود الأطلس" لتكرار إنجاز جيل 1986، بتخطي دور المجموعات.
المصدر: RT