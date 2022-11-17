كندا تهزم اليابان ضمن التحضيرات لمونديال قطر

حقق المنتخب الكندي فوزا متأخرا على حساب نظيره الياباني 2-1 بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة الودية الأخيرة للطرفين التي أقيمت في دبي، قبل انطلاق مونديال "قطر 2022".

وافتتحت اليابان التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق يوكي سوما، لكن المنتخب الكندي عادل النتيجة بعد 12 دقيقة عبر ستيفن فيتوريا.

وسجل لوكاس كافاليني هدف الفوز لكندا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتعود كندا إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما، وستلعب في مجموعة سادسة تضم بلجيكا والمغرب وكرواتيا.

وتستهل كندا مشوارها بمواجهة بلجيكا في 23 الحالي.

أما اليابان في مشاركتها السابعة بالمونديال، فستلعب في المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وكوستاريكا، وتفتتح مشوارها ضد "المانشافت" في 23 الحالي.

المصدر: وكالات