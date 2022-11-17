غانا تفاجئ سويسرا وتهزمها بثنائية استعدادا لمونديال قطر

فاجأ المنتخب الغاني نظيره السويسري عندما تغلب عليه 2-0 اليوم الخميس في أبو ظبي، في مباراة دولية ودية إعدادية للطرفين لنهائيات كأس العالم التي تنطلق الأحد في قطر.

وفرض التعادل نفسه حتى الدقيقة 70 عندما منح مدافع ساوثمبتون الإنجليزي، محمد ساليسو، التقدم لمنتخب "النجوم السوداء"، قبل أن يضيف مهاجم بريستول سيتي الإنجليزي المشارك في التشامبيونشيب (المستوى الثاني)، أنطوان سيمينيو الهدف الثاني بعد أربع دقائق.

وخاضت سويسرا المباراة في غياب ثلاثة لاعبين عن تشكيلتها المثالية هم المدافعان ريكاردو رودريغيز (تورينو الإيطالي)، ونيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، ولاعب الوسط جبريل سو (أينتراخت فرانكفورت الألماني).

في المقابل، لعبت غانا في غياب لاعب وسط أرسنال الإنجليزي توماس بارتي.

وتلعب سويسرا في المونديال القطري ضمن المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل والكاميرون وصربيا، فيما تلعب غانا في المجموعة الثامنة إلى جانب البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروغواي.

المصدر: وكالات