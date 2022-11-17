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هالر سيخضع لجراحة لاستئصال ورم جراء إصابته بالسرطان

الرياضة

هالر سيخضع لجراحة لاستئصال ورم جراء إصابته بالسرطان
Legion-Media
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أعلن مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، الدولي الإيفواري سيباستيان هالر الذي تم تشخيصه بسرطان الخصية في يوليو الفائت، الخميس أنه سيخضع لعملية جراحية.

وقال المهاجم البالغ 28 عاما في تغريدة على "تويتر": "كما كان متوقعا منذ البداية، تم النظر في خيارات مختلفة بعد العلاج الكيماوي. أعلن أن المعركة لم تنته بالنسبة لي".

وتابع "سيتعين علي الخضوع لعملية جراحية لإنهاء هذا الورم بشكل نهائي الذي يبعدني عن الملاعب".

ورد بوروسيا دورتموند على تغريدة هالر "نتمنى لك الكثير من القوة، إبق قويا!".

وكان هالر المولود في فرنسا، انضم إلى بوروسيا دورتموند قادما من أياكس أمستردام الهولندي في يوليو الفائت لملء الفراغ الذي خلفه رحيل النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولكن بعد أيام قليلة من التوقيع، شعر هالر بالألم وقام أطباء النادي بتشخيص إصابته.

المصدر: وكالات

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