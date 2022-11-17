قطر تدشن فاعلية خاصة للمصريين تخص كأس العالم

دشنت سفارة دولة قطر لدى مصر، منطقة مخصصة لمشاهدة مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، وذلك خلال الفترة من 20 نوفمبر 2022 وحتى 18 ديسمبر 2022.

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وجاء قرار السفارة لإتاحة فرصة مشاهدة المباريات لجميع عشاق كرة القدم وذلك في موقعين مميزين في مول العرب، أحدهما داخلي والآخر خارجي.

وستنقل كافة مباريات كأس العالم في الموقعين المتميزين المشار إليهما، على أن يتخللها بعض الفقرات الخاصة للجمهور وتوزيع بعض الهدايا التذكارية، لمشاركة حماس وفرحة البطولة مع مشجعي كرة القدم الذين ينتظرون هذا الحدث الرياضي الكبير.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في اجتماعه اليوم، عن تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022.

المصدر : موقع دار الهلال