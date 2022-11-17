قبل انطلاق المونديال.. وعكة صحية تباغت رونالدو

تعرض كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، لوعكة صحية، الأربعاء، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن رونالدو الذي يشارك في بطولة كأس العالم للمرة الخامسة، تغيب عن مران منتخب البرتغال، اليوم، بسبب معاناته من وعكة في المعدة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة البرتغال الودية ضد نيجيريا.

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ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة نيجيريا، اليوم الخميس، في مباراة ودية على ملعب "ملعب خوسيه الفالادي" في لشبونة.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب منتخبات غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

المصدر: "وكالات"