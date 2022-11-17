وفاة أسطورة التزلج الفني على الجليد صاحب الرقصة الشهيرة "كومبارسيتا" (فيديو)

توفي البطل الأولمبي في التزلج الفني على الجليد، بطل العالم وأوروبا 6 مرات، ألكسندر جورشكوف عن عمر يناهز 77 عاما.

وكان جورشكوف أول بطل أولمبي في الرقص على الجليد بالعالم، جنبا إلى جنب مع ليودميلا باخوموفا، حيث فاز الثنائي بذهبية أولمبياد إنسبروك عام 1976.

وبفضلهما إلى حد كبير، أصبح الرقص على الجليد رياضة أولمبية، وبالطبع، كانا أول بطلين أولمبيين في هذه الرياضة.

ابتكرا أسلوبهما الفريد ورفعا المدرسة السوفيتية للرقص على الجليد إلى مستوى بعيد المنال.

حيث توجا 6 مرات بلقب بطولة العالم، وفازا بنفس العدد من البطولات الأوروبية.

ونال جورشكوف وباخوموفا شهرة واسعة في الاتحاد السوفيتي لدرجة أن رقصة التانغو الذهبية "كومبارسيتا" من دورة أولمبياد إنسبروك 76، حولت إلى رقصة بين الذئب والأرنب ضمن الفيلم الكرتوني الشهير "حسنا، انتظر".

وشغل جورشكوف منصب رئيس الاتحاد الروسي للتزلج على الجليد منذ عام 2010.

وحصل على لقب الماجستير الفخري بالرياضة، وكان المدرب الفخري لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والعامل الفخري للثقافة البدنية في الاتحاد الروسي.

المصدر: "ريا نوفوستي"