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ألمانيا تهزم عمان استعدادا لمونديال قطر

الرياضة

ألمانيا تهزم عمان استعدادا لمونديال قطر
Legion-Media
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تغلب منتخب ألمانيا على مضيفه العماني1-0 الأربعاء، في استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، في المحطة الأخيرة لـ"المانشافت" قبل خوض نهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق الأحد.

ويدين منتخب ألمانيا بالفضل في هذا الفوز، إلى البديل نيكلاس فولكروغ، مهاجم فيردر بريمن، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

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وهذا الفوز هو الثاني لألمانيا على عمان بعدما حسمت أيضا المباراة الأولى بينهما 2-0 في 1998 على نفس الملعب.

وتستهل ألمانيا مبارياتها في نهائيات قطر ضد اليابان في 23 الشهر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا.

من جهتها، تستعد عمان لمنافسات كأس الخليج الخامسة والعشرين "خليجي 25"، التي ستقام في البصرة في العراق في يناير 2023، وستلعب مباراة ودية أخرى في 20 الحالي أمام بيلاروس في مدينة العين الإماراتية.

المصدر: وكالات

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