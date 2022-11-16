ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح الإمارات

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده لتحقيق فوز عريض على مضيفه الإماراتي 5-0 في مباراة ودية جمعتهما اليوم الأربعاء في أبوظبي ضمن استعدادات "راقصي التانغو" لمونديال قطر.

وسجل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 44 بعدما راوغ لاعبين اثنين بحركة واحدة قبل أن يسدد الكرة على يمين الحارس، وصنع الهدف الأول لزميله جوليان ألفاريز في الدقيقة 17، بينما سجل أنخيل دي ماريا هدفين آخرين في الدقيقتين 25، و36، واختتم خواكين كوريا مهرجان الأهداف في الدقيقة 60.

وواصل بذلك منتخب الأرجنتين سلسلته الخالية من الهزيمة للمباراة الـ36 على التوالي.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثالثة في مونديال "قطر 2022"، الذي ينطلق الأحد المقبل، إلى جانب المكسيك، وبولندا، والسعودية، حيث ستكون ضربة البداية أمام "الأخضر" السعودي يوم 22 من هذا الشهر، وبعدها بأربعة أيام تلعب الأرجنتين مع المكسيك، ثم تختتم مبارياتها في دور المجموعات في آخر أيام هذا الشهر أمام رفاق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

المصدر: RT