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تحضيرات مونديال قطر.. تونس تهزم إيران بثنائية

الرياضة

تحضيرات مونديال قطر.. تونس تهزم إيران بثنائية
Legion-Media
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تغلب المنتخب التونسي على نظيره الإيراني بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات مونديال "قطر 2022".

وأحرز ثنائية المنتخب التونسي، نعيم السليتي من ضربة جزاء، وعلي العابدي في الدقيقتين 67، و69.

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وكانت هذه المباراة التحضيرية الأخيرة لمنتخب تونس قبل مشاركته في العرس العالمي الذي ينطلق الأحد المقبل.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة بكأس العالم، التي تضم فرنسا، أستراليا، الدنمارك، حيث يواجه الأخير في المباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

بينما يتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، وويلز.

ويواجه المنتخب الإيراني نظيره الإنجليزي في أولى مبارياته المونديالية، الاثنين المقبل، على ملعب خليفة الدولي.

المصدر: RT

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