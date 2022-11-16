استعدادات مونديال قطر.. كرواتيا تهزم السعودية (فيديو)

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكرواتي بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما اليوم الأربعاء في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسجل هدف المباراة الوحيد أندريه كراماريتش في الدقيقة 83.

هدف كرواتيا بعد سوء تغطية من سعود عبدالحميد



pic.twitter.com/iNFCbo6pCS — بدر الشيباني (@iBaVFL) November 16, 2022

د82' الهدف الأول لـ كرواتيا عن طريق اللاعب كراماريتش

السعودية 0 × 1 كرواتيا#السعودية_كرواتيا#SSCpic.twitter.com/1lQ1TI5nIU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2022

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وسيلعب "الأخضر" السعودي ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم "قطر 2022" إلى جانب كل من الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

أما كرواتيا، فستلعب في المجموعة السادسة التي تضم المغرب، وبلجيكا، وكندا.

المصدر: RT