 
مباشر
عاجل
بيلاروس: إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود مع أوكرانيا

استعدادات مونديال قطر.. كرواتيا تهزم السعودية (فيديو)

الرياضة

استعدادات مونديال قطر.. كرواتيا تهزم السعودية (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6r1

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكرواتي بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما اليوم الأربعاء في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسجل هدف المباراة الوحيد أندريه كراماريتش في الدقيقة 83.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وسيلعب "الأخضر" السعودي ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم "قطر 2022" إلى جانب كل من الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

أما كرواتيا، فستلعب في المجموعة السادسة التي تضم المغرب، وبلجيكا، وكندا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا