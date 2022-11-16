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مونديال قطر.. مهاجم جديد ينضم إلى قائمة المستبعدين من تشكيلة فرنسا بسبب الإصابة

الرياضة

مونديال قطر.. مهاجم جديد ينضم إلى قائمة المستبعدين من تشكيلة فرنسا بسبب الإصابة
Legion-Media
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استمرت لعنة الإصابات في منتخب فرنسا قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في مونديال قطر مع إعلان غياب مهاجمه كريستوفر نكونكو، لينضم إلى بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان وكيمبيمبي.

وتعرض نكونكو للإصابة في التمرين الأخير لتشكيلة المدرب ديدييه ديشامب قبل السفر إلى الدوحة، وذلك نتيجة اصطدامه بزميله لاعب الوسط إدواردو كامافينغا.

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ويعاني متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني مع فريق لايبزيغ، من التواء في مفاصل ركبته اليسرى، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي قبيل سفر المنتخب الأزرق إلى قطر في وقت لاحق الأربعاء.

وأعلن الاتحاد الفرنسي، أن راندال كولو مواني (23 عاما ومبارتان دوليتان)، لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني، سيحل بدلا من نكونكو.

وحتى لو لم تكن مشاركته متوقعة كأساسي، إلا أن نكونكو كان قادرا على لعب دور البديل المميز.

وتخوض فرنسا مباراتها الأولى في المونديال القطري في 22 الجاري ضد أستراليا.

المصدر: وكالات

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