تسيير رحلات جوية مباشرة بين مطار بن غوريون الإسرائيلي والدوحة

يبدأ الأحد المقبل تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطار بن غوريون الدولي والدوحة، والتي ستنقل الجماهير الإسرائلية إلى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم الذي ينطلق الأحد المقبل.

وتستغرق الرحلة الجوية ساعتين و45 دقيقة، ويقدر عدد الاسرائيليين الذين سيسافرون إلى الدوحة لمشاهدة المباريات بـ12 ألفا.

ويأتي هذا بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيتم تسيير رحلات طيران بشكل مؤقت مباشرة بين تل أبيب وقطر، خلال كأس العالم لكرة القدم بشروط قطرية.

وقال "فيفا" إنه توسط في الاتفاق الذي يسمح لحاملي تذاكر المباريات وبطاقة (هيا) الرقمية، بالصعود على متن الرحلات من مطار بن غوريون في تل أبيب، إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، خلال البطولة التي تستمر شهرا واحدا.

بدورها قالت صحيفة"نيورك تايمز" إن قطر ستسمح للدبلوماسيين الإسرائيليين، تحت مظلة شركة سفر خاصة، بتقديم الدعم القنصلي للإسرائيليين خلال كأس العالم، كما سمح للإذاعة الإسرائيلية العامة بإقامة استوديو مؤقت في الدوحة، لتزويد المشاهدين الإسرائيليين بتغطية المباريات.

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحكومة القطرية قالت إن أي تصعيد للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال البطولة سيؤدي إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية المتفق عليها.

فيما أكدت قطر أن اتفاق الرحلات الجوية المباشرة لا يغير موقف الدوحة من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف مسؤول قطري أن الاتفاق جزء من التزام قطر باشتراطات فيفا لاستضافة البطولة، ولا ينبغي تسييس الأمر.

المصدر: "وكالات"