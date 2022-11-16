إندونيسيا مستعدة لاستضافة أولمبياد 2036

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن استعداد إندونيسيا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2036 .

ووفقا لموقع Detik.com، فإن ويدودو يخطط لتحضير مدينة نوسانتارا كعاصمة البلاد، لاستضافة الألعاب الأولمبية.

وقال ويدودو للصحفيين الأربعاء: "أعبر رسميا عن رغبتي واستعداد إندونيسيا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 في نوسانتارا".

وشدد رئيس إندونيسيا أن الرياضة تلعب دورا مهما في توحيد العالم.

وقال ويدودو: "أؤكد على الدور المهم للرياضة في التقريب بين العالم، خاصة في هذا الوقت".

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وأضاف أن نجاح الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة سيبرز أهمية الحياد في الأحداث الرياضية الدولية.

وستقام الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة القادمة في عام 2024 بباريس العاصمة الفرنسية.

وأعلن ويدودو النقل المخطط للعاصمة الإندونيسية من جاكرتا إلى نوسانتارا في عام 2019، واعتبرت سلطات الدولة ذلك ضروريا بسبب اكتظاظ العاصمة الحالية، وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من 32 مليار دولار.

وتسعى إندونيسيا رابع أكبر دولة في عدد السكان لأن تصبح رابع دولية آسيوية تستضيف الألعاب الصيفية بعد اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وسبق لإندونيسيا استضافة دورة الألعاب الآسيوية في 2018.

المصدر: "ريا نوفستي"