حقيقة تفاوض بايرن ميونخ لضم رونالدو في الميركاتو الشتوي المقبل

كشف كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، حقيقة ما تردد في الساعات الأخيرة بشأن تفاوض بايرن ميونخ لضم كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأعاد فالك على حسابه في موقع "تويتر"، مشاركة خبرا نشرته صفحة تحمل اسم "Bayern & Germany" ويقول "التقى كريستيانو رونالدو ووكيله خورخي مينديز بمسؤولين من بايرن ميونخ الأسبوع الماضي حيث يبحث (رونالدو) عن الانتقال لناد جديد".

It is NOT TRUE ❌ that there was an meeting between Bayern and Jorge Mendes. @FCBayern is not interested in Ronaldo https://t.co/gYcUyQbJE8 — Christian Falk (@cfbayern) November 15, 2022

وعلق فالك على الخبر قائلا: "إنها أنباء غير صحيحة.. لم يكن هناك لقاء بين بايرن ميونخ وخورخي مينديز، كما أن البايرن غير مهتم بالتعاقد مع رونالدو".

وتشير جل التقارير الواردة من إنجلترا، أن رونالدو لن يعود إلى مانشستر يونايتد بعد نهاية مشاركته مع منتخب البرتغال في مونديال قطر، وذلك بعدما ساءت علاقته بمدرب وإدارة النادي على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرا، والتي أكد فيها "الدون" أنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تين هاغ، نظرا لعدم احترام الأخير له، فضلا عن انتقاده إدارة وملاك مانشستر يونايتد واتهامهم بعدم اهتمامهم بمدى نجاح النادي على أرض الملعب وتحقيق البطولات.

المصدر: "سبورت بيلد"