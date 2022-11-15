وفاة طفله ومرض طفلته وأهداف عائلة غلايزرز.. تصريحات نارية جديدة لرونالدو

اعتبر كريستيانو رونالدو أن عائلة غلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد "لا تهتم" بمدى نجاح النادي على أرض الملعب وتحقيق البطولات، مضيفا أن الإدارة لم تصدقه عندما تعلق الأمر بصحة عائلته.

وتراجع دور النجم البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات في تشكيلة "الشياطين الحمر" منذ تولي المدرب الهولندي إريك تن هاغ، القادم من أياكس أمستردام، المسؤولية في مايو الماضي، وعوقب كريستيانو هذا الموسم لرفضه الدخول كبديل في مباراة.

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ولكن "الدون" عاد إلى الفريق في الأسابيع الأخيرة وتولى شارة القيادة، في خسارة يونايتد 1-3 أمام أستون فيلا.

وغاب كريستيانو رونالدو مجددا عن الفريق خلال الفوز 2-1 الأحد الماضي على فولهام في المباراة الأخيرة قبل استراحة لمدة ستة أسابيع لإقامة كأس العالم في قطر التي تنطلق الأحد.

وفي مقابلة مثيرة مع "توك تي في" الأحد، قال رونالدو الذي صنع اسمه في معقل مانشستر يونايتد "أولد ترافورد" في بداياته بين 2003 و2009، إنه شعر "بالخيانة" من قبل يونايتد، وأنه يعتقد أن شخصيات بارزة في النادي كانت تحاول الإطاحة به، وأنه "ليس لدي الاحترام له (مدرب مانشستر يونايتد الحالي تين هاغ) لأنه لا يظهر أي احترام لي".

وفي جزء آخر من المقابلة التي بثت ليلة الاثنين، واصل رونالدو شن الحرب على مانشستر يونايتد الذي عاد إليه العام الماضي "غلايزرز (ملاك النادي) لا يهتمون بالنادي.. الرياضة المحترفة. كما تعلمون، مانشستر ناد للتسويق. سيحصلون على أموال من التسويق - لا يهتمون للرياضة حقا برأيي".

وتابع "الجماهير دائما على حق. أعتقد أن الجماهير يجب أن تعرف الحقيقة، يجب أن تعلم أن اللاعبين يريدون الأفضل للنادي. أريد الأفضل للنادي. لهذا السبب جئت إلى مانشستر يونايتد".

وقال المهاجم البالغ 37 عاما إن هناك "أشياء داخل النادي" تمنع يونايتد من منافسة غريمه مانشستر سيتي وليفربول وسيكون من الصعب عليه العودة إلى القمة في السنوات القليلة المقبلة.

ولم يسلم زميلاه السابقان واين روني وغاري نيفيل من كلامه بعد انتقادهما لأدائه.

وقال رونالدو: "يمكن أن تكون للناس آراؤهم الخاصة، لكنهم لا يعرفون حقا ما الذي يحدث. على سبيل المثال، خلال التدريبات وفي كارينغتون (المركز التدريبي) أو حتى حياتي.. عليهم أن يستمعوا إلى وجهة نظري أيضا. لأنه من السهل انتقادها، ولكن إذا كنت لا تعرف القصة بأكملها، فمن السهل الكلام".

وأضاف: "واين روني وغاري نيفيل ليسوا أصدقائي".

وفاة طفله ومرض طفلته

وأوضح لاعب ريال مدريد السابق في مقابلته سبب عدم ذهابه في جولة يونايتد التحضيرية للموسم إلى أستراليا في يوليو الماضي، حيث كشف أن شريكته الإسبانية جورجينا رودريغيز وابنتهما بيلا إسميرالدا نقلتا إلى المستشفى بسبب "مشكلة كبيرة"، بعد أشهر فقط من وفاة ابنهما المولود حديثا، لكنه قال إن إدارة النادي لم تصدقه.

وتابع لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق "لن أضع صحة عائلتي أبدا قبل كرة القدم. أبدا. الآن أو قبل 10 سنوات أو في المستقبل، وهذا شيء يؤلمني حقا لأنهم يشككون في كلامي".

المصدر: أ ف ب