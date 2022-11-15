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توتر مانشستر ينتقل إلى البرتغال.. تصرف برونو يثير حيرة رونالدو (فيديو)

الرياضة

توتر مانشستر ينتقل إلى البرتغال.. تصرف برونو يثير حيرة رونالدو (فيديو)
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يعتقد مشجعو نادي مانشستر يونايتد أن هناك حالة من التوتر بين نجمي فريقهم، كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديش، وهو ما ظهر جليا في معسكر منتخب بلدهما البرتغال قبل مونديال قطر.

فيرنانديش التقى في معسكر منتخب البرتغال، أمس الاثنين، برونالدو للمرة الأولى بعد مقابلة "الدون" الأخيرة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورغان، التي أطلق فيها رونالدو الكثير من السهام ضد مدرب ومسؤولي مانشستر يونايتد. 

وانضم رونالدو إلى معسكر البرتغال الذي يستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم، ليقابله فيرنانديش، القائد الثاني لمانشستر يونايتد، بطريقة صادمة للغاية.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية فيديو  يُظهر فيرنانديش وهو يدخل غرفة تبديل ملابس منتخب البرتغال قبل أن يصطدم بمواجهة رونالدو.

ووضع فيرنانديش يده على ذراع رونالدو الذي مد يده ليصافح زميله في مانشستر يونايتد، لكن فيرنانديش ترك يد قائده في المنتخب معلقة لفترة وجيزة قبل أن يصافحه بطريقة باردة ويشق طريقه إلى الجانب الآخر من الغرفة.

وبدا رونالدو في حيرة من أمره عندما ابتعد فيرنانديش عنه، بينما التفت الأخير مستغربا صوب "الدون" قبل أن يتوجه لمصافحة باقي زملائه في المنتخب.

المصدر: وكالات

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