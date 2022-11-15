الشيخ سلمان يعرب عن أمنيات التوفيق لمنتخبات وحكام قارة آسيا في قطر 2022

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خالص تمنياته بالنجاح والتوفيق لمنتخبات وحكام قارة آسيا، خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتشهد هذه النسخة ظهورا تاريخيا لقارة آسيا في النهائيات، مع مشاركة رقم قياسي يبلغ 6 منتخبات آسيوية، إلى جانب ظهور أكبر عدد من الحكام يتمثل في 19 حكما، خلال البطولة العالمية التي تقام في الفترة من 20 نوفمبر الجاري ولغاية 18 ديسمبر.

وقال الشيخ سلمان: "باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود أن أعرب عن خالص تمنيات قارة آسيا لمنتخبات أستراليا وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر المضيفة والسعودية، وكذلك لحكامنا المعروفين على المستوى العالمي".

وأضاف:" يشدد إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ضمان توفير أفضل الظروف لفرقنا وحكامنا من أجل التميز في أهم البطولات، ونحن واثقون أن ممثلو قارة آسيا سيقدمون عروضا تاريخية".

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وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إيمانه بدور كأس العالم من أجل تعزيز أساسات لعبة كرة القدم في قارة آسيا خلال العقود المقبلة.

وتابع: "نحن نترقب نجاح الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للإرث والمشاريع والسلطات القطرية، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تنظيم بطولة عالمية لا مثيل لها في التاريخ، وأسرة كرة القدم الآسيوية تشاركني في تمني كل النجاح لهم".

وأضاف: "أنا أعرف أن قارة آسيا، وأعرف أن منطقة الشرق الأوسط جاهزة، وكلي ثقة أن قطر ستقدم عرضا لا ينسى للعالم".

ويستهل منتخب قطر المضيف مشوار المنافسة بمقابلة الإكوادور يوم 20 نوفمبر على ستاد البيت، وذلك ضمن المجموعة الأولى، ثم يشهد اليوم التالي لقاء إيران مع إنجلترا على ستاد خليفة الدولي.

المصدر: "وكالات"