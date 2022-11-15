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هالاند يتلقى عرضا غريبا لمدة 28 يوما

الرياضة

هالاند يتلقى عرضا غريبا لمدة 28 يوما
AFP
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لم يتوان نادي آشتون يونايتد الإنجليزي للهواة عن التقدم بعرض لمانشستر سيتي ليستعير نجمه النرويجي إرلينغ هالاند خلال فترة توقف مباريات الدوري الممتاز بسبب كأس العالم 2022.

وفشلت النرويج في التأهل إلى المونديال، مما يعني أن هداف الدوري الإنجليزي سيغيب عن الحدث العالمي الذي ستتوقف خلاله منافسات كرة القدم في معظم دول العالم، وهو ما دفع أشثون يونايتد للتقدم بطلبه الغريب.

ولهذا السبب، قدم أشتون يونايتد عرضا لمانشستر سيتي ليستعير نجمه النرويجي لمدة 28 يوما، كون بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لن يخوض أي مباريات حتى أواخر ديسمبر.

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ومن جانبه، قال مايكل كليغ، مدرب فريق الدرجة السابعة الإنجليزي، في تصريحات لإذاعة "بي بي سي راديو 5 لايف": "نحن نبحث عن مهاجم، لذلك فكرنا في ضمه، لماذا لا؟..إن السيتي لا يلعب. نريد المساعدة من خلال الحفاظ على لياقة إيرلينغ".

وأضاف: "لقد كان من الصعب على أي من الفرق في دورينا أن يكتسب زخما، لذلك أنا متأكد من أن إضافة هذا الرجل الرائع (هالاند) ستساعدنا في الارتقاء إلى أعلى الجدول. أنا متأكد من أنه سيقدم عملا رائعا، وأتمنى أن يسجل 6 أهداف على الأقل في المباراة الواحدة".

وقال النادي إنه لم يتلق أي رد حتى الآن من مانشستر سيتي.

وسجل هالاند 23 هدفا في جميع المسابقات بقميص السيتي في جميع المسابقات منذ انضمامه للنادي الإنجليزي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف الماضي.

المصدر: twitter/AshtonUnitedFC

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