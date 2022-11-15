مدرب منتخب الإمارات للاعبيه" لا تلمسوا ميسي!

طلب رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الإماراتي من لاعبي "الأبيض" عدم لمس النجم ليونيل ميسي خلال مباراة الفريقين الودية غدا الأربعاء، كي لا يحرم من دخول الأرجنتين.

وانضم ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي وسيشارك في مواجهة منتخب بلاده أمام الإمارات قبل بدء مشوار البطولة العالمية أمام السعوية في 22 نوفمبر الحالي.

وقال أروابارينا في مقابلة مع صحيفة lanacion الأرجنتينية إنه تحدث مع لاعبيه بشأن الحرص على عدم لمس ميسي وإصابته قبل أيام من انطلاق المونديال.

رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات :

قلت للاعبين: احذروا من لمس ميسي ، لأنني حينها لا أستطيع دخول الأرجنتين 😅 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/oMJ3zA6G1r — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) November 14, 2022

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وأضاف: "تحدثنا قليلا مع اللاعبين بشأن ميسي، فنحن نعرف ميسي وما يمثله للعالم كله. لذلك قلت للاعبين: "احرصوا على عدم لمسه، لأنني حينها لن أستطيع دخول الأرجنتين، لا شك أن جميع اللاعبين سيحرصون على الحصول على قميص ميسي عقب المباراة، لكني أتمنى تقديم مباراة جيدة وأن تكون المباراة استعدادا قويا للفريقين".

وفي نظر الكثيرين في الأرجنتين، يحتل ميسي المرتبة الثانية بعد الراحل دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد المنتخب إلى لقب كأس العالم 1986.

لكن هذا يمكن أن يتغير بسهولة إذا ألهم ميسي المنتخب، المرشح للفوز بلقب مونديال قطر 2022.

ولم يحقق مارادونا ما حققه ميسي في مسيرته مع الأندية، لكن اللقب في المكسيك 1986 منحه الخلود ومكانا في تاريخ هذا البلد المجنون بعشق اللعبة.

وغالبا ما يوصف ميسي بأنه مارادونا متجسدا، لكن أقرب ما وصل إليه في كأس العالم هو النهائي عندما خسر أمام ألمانيا في 2014 بهدف ماريو غوتسه.

ولم يخسر المنتخب الأرجنتيني في آخر 35 مباراة، وسجل ميسي 14 هدفا بقميص بلاده منذ حصد لقب كوبا أمريكا 2021 بما في ذلك جميع الأهداف الخمسة في الفوز على إستونيا، ليرفع رصيده مع المنتخب إلى 90 هدفا قبل مشاركته الأخيرة في كأس العالم.

المصدر: "وكالات"