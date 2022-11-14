أول تعليق لراموس بعد استبعاده من قائمة إسبانيا لمونديال قطر

بدا مدافع باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس محبطا لعدم استدعائه لقائمة منتخب بلاده إسبانيا التي ستشارك في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر الأحد المقبل.

وأعلن لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، تشكيلته النهائية للمونديال القطري والمكونة من 26 لاعبا، والتي خلت من المخضرم راموس (36 عاما)، رغم استعادة الأخير مستواه وعافيته هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بعدما عانى في الموسم الماضي من لعنة الإصابات.

وكتب راموس الذي انضم لباريس سان جيرمان في صيف العام 2021، بعد لعبه لـ16 عاما مليئة بالألقاب مع ريال مدريد، خطابا عاطفيا للجماهير، بعد الفشل في الحصول على فرصة للعب في كأس العالم للمرة الخامسة.

وقال راموس على حسابه في "إنستغرام": "كرست نفسي وجسدي وروحي للتعافي والعودة لمستواي الطبيعي.. ولحسن الحظ، أستطيع القول إنني استعدت مستواي مجددا هذا الموسم وأستمتع بكرة القدم، واللعب مع ناد عظيم في مدينة عظيمة مثل باريس".

وأضاف المدافع المخضرم الذي توج مع منتخب إسبانيا بلقب بطولة كأس أوروبا مرتين في 2008 و2012 وكأس العالم في 2010: "كأس العالم (في قطر)؟ كانت بالطبع أحد أحلامي الكبرى التي أردت تحقيقها. كانت ستصبح المشاركة الخامسة لي، لكن لسوء الحظ، سأشاهد البطولة من المنزل".

وواصل عن غيابه عن مونديال قطر: "الوضع قاس، لكن الشمس ستظل تشرق في الصباح. لن أغير أي شيء في نفسي أو في عقليتي أو شغفي أو التزامي أو جهدي أو تفاني في العمل".

وتلعب إسبانيا وديا مع الأردن يوم الخميس قبل افتتاح مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا ألمانيا واليابان.

المصدر: RT