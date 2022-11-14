مونديال 2022.. قائد منتخب فرنسا يؤكد أنه يجب "إظهار الاحترام لقطر"

أكد الحارس هوغو لوريس، قائد منتخب فرنسا بطلة العالم، الاثنين أنه "يجب إظهار الاحترام" لقطر في ظل الجدل القائم حيال مسائل عدة لاستضافتها نهائيات كأس العالم التي تنطلق الأحد.

وقال حارس توتنهام الإنجليزي خلال مؤتمر صحفي في كليرفونتان حيث المقر التدريبي للمنتخب الفرنسي "قبل القيام بأي شيء، أنت بحاجة إلى موافقة الفيفا والاتحاد (الفرنسي). لدي رأي شخصي في هذا الموضوع وهو مشابه إلى حد ما لرأي رئيس" الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت.

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وتابع ردا على سؤال حول ارتداء شارة مع خطوط ملونة للتعبير عن رفضهم للتمييز ودعما للمثليين "عندما نرحب بالأجانب في فرنسا، غالبا ما نريدهم أن يمتثلوا لقواعدنا ويحترموا ثقافتنا. سأفعل الشيء نفسه عندما أذهب إلى قطر. يمكنني أن أتفق أو لا أتفق مع أفكارهم ولكن يجب أن أظهر الاحترام".

وارتدى العديد من قادة المنتخبات الأوروبية، بما فيها فرنسا، شارة مع خطوط ملونة في سبتمبر الماضي خلال دوري الأمم تعبيرا عن تضامنهم مع المثليين ورفضهم التمييز. ومن المتوقع أن يستمر ذلك في قطر، البلد الذي تجرّم فيه المثلية الجنسية.

وفي غياب لوريس حينها، ارتدى القائد الثاني لمنتخب فرنسا، رافايل فاران الشارة، لكن رئيس الاتحاد الفرنسي لو غريت يرغب في أن يتخلى عنها لوريس في الدوحة.

وقال لو غريت لصحيفة "ليكيب" في وقت سابق من الشهر الحالي "أرغب في ألا يفعل (لوريس) ذلك. سنلعب في بلد يجب أن نحترمه. ولكن إذا كان علينا أن نرتديها، فسنرتديها. الأمر لا يتعلق بأنني أعارض هذه الشارة، لكن في بعض الأحيان أعتقد أننا نريد أن نلقي الدروس بدلا من أن ننظر أيضا إلى ما يحدث في بلدنا".

يذكر أن فرنسا بطلة العالم في 1998 و2018، وقعت في المجموعة الرابعة في مونديال قطر إلى جانب الدنمارك وأستراليا وتونس.

المصدر: أ ف ب