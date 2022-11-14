نيمار يشعل مواقع التواصل بترويضه لكرة ألقتها طائرة مسيرة (فيديو)

أشعل النجم البرازيلي نيمار مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام بترويض الكرة بطريقة مذهلة خلال مشاركته في تدريبات منتخب بلاده.

وانتشر على مواقع التواصل، فيديو لنيمار في تدريبات منتخب البرازيل، وهو يسيطر ببراعة وبلمسة واحدة على كرة ألقتها طائرة مسيرة من ارتفاع عال جدا.

ونشر موقع "bleacherreport" فيديو لنيمار وهو يلتقط الكرة وعلق: "نيمار وسهولة التحكم بالكرة من ارتفاع 115 قدما (35 مترا)".

Easy control from 115 feet for Neymar 💫



(via @domingao)pic.twitter.com/urfYlajwKg — B/R Football (@brfootball) November 14, 2022

وبعد نجاح نيمار في ترويض الكرة، قام بتسديدها في الهواء، قبل أن يحظى بتشجيع كبير من قبل زملائه في المنتخب الذين ركضوا نحوه للاحتفال معه.

ويستعد نيمار مع منتخب البرازيل لخوض نهائيات مونديال قطر، حيث يلعب "راقصو السامبا" في المجموعة السابعة التي تضم كلا من سويسرا، والكاميرون وصربيا.

المصدر: bleacherreport