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ماكرون سيسافر إلى قطر لمساندة منتخب فرنسا في حالة واحدة

الرياضة

ماكرون سيسافر إلى قطر لمساندة منتخب فرنسا في حالة واحدة
Legion-Media
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سيسافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في حال وصول منتخب بلاده بطل العالم إلى النهائي أو نصف النهائي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الاثنين.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه "قال لهم، وكتب لهم رسالة" أنه سيذهب إلى قطر إذا وصل منتخب بلاده إلى نصف النهائي والنهائي.

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وتنطلق الأحد أول بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط وفي بلد عربي وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مبارتا نصف النهائي يومي 13 و14 من ديسمبر.

وقبل أربع سنوات، شهد ماكرون من ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو على تتويج "منتخب الديوك" بطلا للمرة الثانية بعد عام 1998 على أرضه على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي العاصمة باريس.

ووقعت فرنسا في مونديال قطر، في المجموعة الرابعة الى جانب أستراليا والدنمارك وتونس.

المصدر: وكالات

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