كيروش يعلن قائمة منتخب إيران لمونديال قطر

أعلن مدرب منتخب إيران، البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الاثنين، عن تشكيلة من 25 لاعبا يتقدمهم المهاجمان سردار أزمون ومهدي طارمي، لخوض نهائيات مونديال "قطر 2022".

وتعول إيران على أزمون مهاجم باير ليفركوزن الألماني المكنى بـ"ميسي إيران"، وإلى جانبه يبرز مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي.

وتشارك إيران للمرة السادسة في النهائيات وتبحث عن تخطي دور المجموعات للمرة الأولى، فيما أحرزت لقب كأس آسيا ثلاث مرات (1968 و1972 و1976) في 15 مشاركة.

ووقع منتخب إيران المصنف 20 عالميا، في مونديال قطر، في مجموعة ثانية تضم إنجلترا والولايات المتحدة وويلز.

وضمت التشكيلة النهائية لمنتخب إيران لمونديال قطر، الأسماء التالية:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند (بيرسيبوليس)، أمير عابدزاده (بونفيرادينا الإسباني)، حسين حسيني (الاستقلال)، بيام نيازمند (سيباهان).

الدفاع: صادق محرمي (دينامو زغرب الكرواتي)، إحسان حاج صفي وميلاد محمدي (أيك أثينا اليوناني)، شجاع خليل زاده وحسين كنعاني (الأهلي القطري)، مجيد حسيني (قيصري سبور التركي)، رامين رضائيان (سيباهان)، أبو الفضل جلالي (الاستقلال).

الوسط: سعيد عزت اللهي (فايلي الدنماركي)، سامان قدوس (برنتفورد الإنجليزي)، أحمد نور اللهي (شباب الأهلي الإماراتي)، روزبه جشمي (الاستقلال)، علي كريمي (قيصري سبور التركي).

الهجوم: علي رضا جهانبخش (فينورد الهولندي)، مهدي طارمي (بورتو البرتغالي)، كريم انصاري فرد (أومونيا نيقوسيا القبرصي)، وحيد أميري ومهدي ترابي (بيرسيبوليس)، علي قلي زاده (شارلروا البلجيكي)، سردار ازمون (باير ليفركوزن الألماني).

المصدر: أ ف ب