"وادا" تطالب بإيقاف النجمة الروسية فالييفا لأربعة أعوام

طالبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، محكمة التحكيم الرياضية، بإيقاف نجمة التزحلق الفني على الجليد، الروسية كاميلا فالييفا لأربعة أعوام لانتهاكها قواعد مكافحة المنشطات.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قالت في وقت سابق، إنها أخطرت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" بخططه للجوء لمحكمة التحكيم الرياضية إذا لم يقدم المسؤولون الروس نتائج التحقيق في قضية فالييفا إلى "وادا" بحلول 4 نوفمبر.

وفي حال تمت معاقبة فالييفا، فستلغى جميع النتائج التي حققتها بدءا من تاريخ 25 ديسمبر 2021، مع كل العواقب المترتبة على ذلك، بما فيها الحرمان من الميداليات والنقاط والجوائز.

وكانت فالييفا، خطفت الأضواء في منافسات الفرق في الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بكين العام الماضي، عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية الذهبية في منافسات التزلج الفني في أولمبياد بكين.

وبعد إنجازها التاريخي، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار "تريميتازيدين" المحظور في عينة واحدة لفالييفا أخذتها وكالة مكافحة المنشطات الروسية "روسادا" في 25 ديسمبر 2021.

وطالب الاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية، بإيقاف فالييفا واستبعادها من أولمبياد بكين، لكن محكمة التحكيم الرياضية لم تستجب لهذه المطالب وسمحت للبطلة الروسية بالمشاركة في منافسات التزحلق الفني لفردي السيدات في أولمبياد بكين، حيث حلت رابعة.

المصدر: نوفوستي