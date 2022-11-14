مفارقة غريبة.. مدافع موناكو يتلقى خبرا سارا بعد ساعات من تسببه في إصابة المغربي حارث

استدعي مدافع نادي موناكو، أكسل ديزازي، للمشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال قطر، بدلا من قلب دفاع باريس سان جيرمان، بريسنيل كيمبيمبي، حسب ما أفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاثنين.

وكشف بيان الاتحاد قبيل التجمع الأول للمنتخب الفرنسي في كليرفونتين قبل أسبوع من انطلاق مونديال قطر أن "كيمبيمبي لعب خمس عشرة دقيقة مع ناديه أمس الأحد، وهي المرة الأولى منذ نهاية أكتوبر"، مضيفا أنه "لا يعتبر نفسه (كيمبيمبي) قد تعافى بشكل كاف (من إصابة في وتر العرقوب) ليحتفظ بمكانه في خط دفاع الزرق".

إقرأ المزيد

واتخذ قرار استبعاد كيمبيمبي واستدعاء ديزازي صبيحة الاثنين قبيل انطلاق الاستعدادات النهائية للمنتخب الفرنسي بعد نقاش بين المدرب ديدييه ديشان والطاقم الطبي.

وجاء استدعاء ديزازي بعد ساعات قليلة من تسببه في إصابة نجم نادي مارسيليا، الدولي المغربي أمين حارث خلال مباراة فريقيهما أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمارسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة، تاركا مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثرا برؤية زميله المغربي يتألم.

وأعلن مارسيليا في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن تلك الإصابة ستحرم حارث من المشاركة مع المنتخب المغربي في مونديال قطر.

وكان حارث ضمن تشكيلة الـ26 لاعبا التي أعلنها الخميس المدرب وليد الركراكي من أجل خوض المونديال القطري حيث يلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وكندا.

المصدر: وكالات