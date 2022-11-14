رسميا.. مارسليا يكشف موقف نجم منتخب المغرب حارث من المشاركة في المونديال

أصدر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بيانا بخصوص الإصابة التي تعرض لها نجمه المغربي أمين حارث، خلال مواجهة موناكو أمس الأحد في الدوري المحلي.

وقال مارسيليا في بيان نشره اليوم الاثنين على حسابه في موقع "تويتر"، إن حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته اليسرى.

🟥 يعاني لاعبنا أمين #حارث من التواء على مستوى الاربطة مما يجعله يغيب عن #كأس_العالم مع المنتخب المغربي 🇲🇦



نتمنى له الشفاء العاجل و العودة بقوة إلى الميادين 💙🤲 pic.twitter.com/hEsc7yHLDu — أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) November 14, 2022

وأوضح النادي الفرنسي أن حارث بسبب هذه الإصابة، لن يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل.

وكان حارث ضمن القائمة النهائية لمنتخب المغرب التي ستشارك في مونديال قطر، لكن الإصابة التي تعرض لها في مباراة أمس، بخرت كل أحلامه في التواجد مع "أسود الأطلس" في الحدث العالمي.

ومن المنتظر أن يعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة عن بديل حارث.

المصدر: حساب نادي مارسيليا على "تويتر"