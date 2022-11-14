بالفيديو.. أحد رموز الثورة الفرنسية تتحول لتميمة ألمبياد فرنسا 2024

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اليوم الاثنين عن التميمة الرسمية لأولمبياد باريس 2024.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أنه تم اختيار "القبعة الفريجية"، والتي تعد أحد رموز الثورة الفرنسية ، لتكون التميمة الرئيسية للألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في باريس 2024 حيث يتطلع المنظمون للاحتفال بروح الثورة الفرنسية.

📺 TV en DIRECTO | Las mascotas de los Juegos Olímpicos de París 2024, basadas en el gorro frigio francés, hacen su presentación en sociedad https://t.co/NZIigoWxMFpic.twitter.com/MWoTNdJ2Pe — EL PAÍS (@el_pais) November 14, 2022

⚡ ALERTE INFO



La mascotte des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dévoilée. Le comité d'organisation a choisi le bonnet phrygien.



➡️ Plus d'infos : https://t.co/4ODiHsD8uqpic.twitter.com/EyB6WUpGpz — franceinfo (@franceinfo) November 14, 2022

وقالت جولي ماتيخين، مديرة العلامة التجارية لألعاب باريس 2024: "يهدف فريجيس إلى إظهار أن الرياضة يمكن أن تغير كل شيء، وأنها تستحق أن تحتل مكانة بارزة في مجتمعنا".

وتم تفضيل القبعات الفريجية على تمائم الحيوانات، التي كانت في الغالب الخيار الأول في الألعاب الأولمبية الأخرى- مثل باندا "بينج دوين دوين" في دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين هذا العام.

المصدر: "وكالات"