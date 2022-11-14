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بالفيديو.. أحد رموز الثورة الفرنسية تتحول لتميمة ألمبياد فرنسا 2024

الرياضة

بالفيديو.. أحد رموز الثورة الفرنسية تتحول لتميمة ألمبياد فرنسا 2024
AFP
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كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اليوم الاثنين عن التميمة الرسمية لأولمبياد باريس 2024.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أنه تم اختيار "القبعة الفريجية"، والتي تعد أحد رموز الثورة الفرنسية ، لتكون التميمة الرئيسية للألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في باريس 2024 حيث يتطلع المنظمون للاحتفال بروح الثورة الفرنسية.

وقالت جولي ماتيخين، مديرة العلامة التجارية لألعاب باريس 2024: "يهدف فريجيس إلى إظهار أن الرياضة يمكن أن تغير كل شيء، وأنها تستحق أن تحتل مكانة بارزة في مجتمعنا".

وتم تفضيل القبعات الفريجية على تمائم الحيوانات، التي كانت في الغالب الخيار الأول في الألعاب الأولمبية الأخرى- مثل باندا "بينج دوين دوين" في دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين هذا العام.

المصدر: "وكالات"

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