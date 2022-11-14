شاهد.. وصول ثاني الفنادق العائمة إلى الدوحة

استقبل ميناء الدوحة الاثنين، السفينة السياحية "إم إس سي بويسيا" والمقرر استخدامها كفندق عائم لينضم بذلك إلى السفينة "إم إس سي وورلد يوربا" في تقديم ضيافة فاخرة لمشجعي مونديال قطر.

وتعتبر السفينة "إم إس سي بويسيا" فندقا عصريا عائما من فئة 4 نجوم، يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي البطولة، تعكسها مجموعة متنوعة من خيارات الغرف، من الكابينات التقليدية المطلة على البحر إلى الغرف ذات الشرفات والأجنحة الفاخرة، إضافة لإمكانيات متعددة لتناول الطعام وبرامج ترفيهية لجميع الأعمار.

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ويضم الفندق "إم إس سي بويسيا" تحديدا، 1265 كابينة، وثلاث برك سباحة وسبا ومركزا صحيا وسينما، بجانب المسبح وملاعب تنس وكرة سلة، إضافة إلى أربعة خيارات لتناول الطعام و15 مقهى ومكانا للفعاليات.

والسفينة هي الثانية ضمن 3 فنادق عائمة متوقع وصولها للميناء السياحي لاستضافة مشجعي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وبحسب تقديرات مجموعة "إم إس سي كروزس" المالكة للفنادق العائمة الثلاثة التي تخدم البطولة فإن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف سرير، وبلغت نسبة حجوزاتها في الأسبوع الأول من المونديال حدود 100 %.

المصدر: "وكالة الأنباء القطرية"