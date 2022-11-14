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وفاة مقاتل سابق في UFC عن عمر يناهز 38 عاما

الرياضة

وفاة مقاتل سابق في UFC عن عمر يناهز 38 عاما
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توفي الأمريكي أنتوني جونسون السابق المقاتل السابق بالفنون القتالية المختلطة (MMA)، عن عمر يناهز 38 عاما.

ولم يتم الكشف عن سبب وفاة المقاتل.

وفي وقت سابق، قال سكوت كوكر، رئيس منظمة Bellator الترويجية، إن جونسون كان يعاني من مشاكل صحية وتوقيت عودته إلى حلبة القتال غير معروفة.

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وخاض جونسون 29 نزال خلال مسيرته الفنية، وحقق 23 فوزا (17 منها بالضربة القاضية) مقابل ست هزائم.

ونافس مرتين على لقب بطولة (UFC) للوزن الثقيل الخفيف وقاتل من أجل الحزام أمام مواطنه دانيال كورمير.

بعد الهزيمة الثانية في عام 2017، أنهى الأمريكي مسيرته في منظمة UFC، وبعد أربع سنوات انتقل إلى Bellator.

المصدر: rsport.ria.ru

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