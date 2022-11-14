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بعد 1700 مباراة.. المدرب البرازيلي سكولاري يحسم مسيرته الفنية

الرياضة

بعد 1700 مباراة.. المدرب البرازيلي سكولاري يحسم مسيرته الفنية
AFP
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أعلن المدرب المخضرم لويس فيليبي سكولاري، المدير الفني لأتلتيكو بارانينسي البرازيلي، الأحد، اعتزاله التدريب.

وقال سكولاري، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "مباراة بوتافوجو، الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي، هي الأخيرة في مسيرتي التدريبية".

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وأضاف المدير الفني البرازيلي (74 عاما): "سأتجه للعمل الإداري، في منصب لا يعرف عنه الكثير.. لكني سأحاول التعلم في أسرع وقت ممكن".

ويعد سكولاري أحد أهم المدربين في تاريخ البرازيل، حيث حقق 27 لقبا خلال مسيرته، كان أبرزها كأس العالم 2002 مع السيليساو.

وعمل المدرب المخضرم في 18 ناديا و7 منتخبات وطنية، وخاض ما يقرب من 1700 مباراة، محققا أكثر من 800 انتصار.

المصدر: "وكالات"

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