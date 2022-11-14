بعد 1700 مباراة.. المدرب البرازيلي سكولاري يحسم مسيرته الفنية

أعلن المدرب المخضرم لويس فيليبي سكولاري، المدير الفني لأتلتيكو بارانينسي البرازيلي، الأحد، اعتزاله التدريب.

وقال سكولاري، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "مباراة بوتافوجو، الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي، هي الأخيرة في مسيرتي التدريبية".

Luiz Felipe Scolari anunciou sua aposentadoria como técnico de futebol.



Deixamos aqui todo o nosso agradecimento pelos serviços prestados a Sociedade Esportiva Palmeiras.



Obrigado por tanto, mestre!



Campeão pelo verdão em todas as suas passagens no clube.



O MAIOR! pic.twitter.com/qAgLeCYBLk — Diário Palmeiras ¹¹ (@diario1914) November 13, 2022

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وأضاف المدير الفني البرازيلي (74 عاما): "سأتجه للعمل الإداري، في منصب لا يعرف عنه الكثير.. لكني سأحاول التعلم في أسرع وقت ممكن".



ويعد سكولاري أحد أهم المدربين في تاريخ البرازيل، حيث حقق 27 لقبا خلال مسيرته، كان أبرزها كأس العالم 2002 مع السيليساو.



وعمل المدرب المخضرم في 18 ناديا و7 منتخبات وطنية، وخاض ما يقرب من 1700 مباراة، محققا أكثر من 800 انتصار.



المصدر: "وكالات"