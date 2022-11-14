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نجم المنتخب المغربي خارج المونديال

الرياضة

نجم المنتخب المغربي خارج المونديال
AFP
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تعرض أمين حارث، نجم وسط مارسيليا ومنتخب المغرب، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه مع موناكو، هددت قدرته على التواجد مع "أسود الأطلس" في كأس العالم قطر 2022.

وأصيب حارث على مستوى الركبة في مباراة فريقه أمام موناكو، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

نجم المنتخب المغربي خارج المونديال
AFP
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ولم يستطع حارث الوقوف بعد احتكاكه مع لاعب موناكو أليكس ديساسي عند الدقيقة الـ61، وخرج من الملعب مع الطاقم الطبي لمارسيليا على "نقالة" وسط ملامح على وجهه تؤكد مدى الألم الذي يشعر به.

ويبدو أن الإصابة ستهدد حظوظ حارث في المشاركة مع المغرب في المونديال.

ومن المنتظر أن يخضع أمين حارث لكشف طبي خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى قوة إصابته .

ووفقا لوسائل إعلامية فأن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، بدأ التفكير في بديل لحارث الذي كان سيعول عليه في المونديال، خاصة أنه يقدم أداء جيدا مع فريقه هذا الموسم.

وأوضح أن إصابة اللاعب سوف تحرمه من التواجد في كأس العالم، على أن يتم الإعلان اليوم الاثنين، أو غدا الثلاثاء على أقصى تقديره، عن بديله في المنتخب.

ووقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وكندا، وسيفتتح مشواره بمواجهة المنتخب الكرواتي، وصيف نسخة مونديال روسيا 2018 ، في الـ23 من نوفمبر الجاري.

المصدر: "وكالات"

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