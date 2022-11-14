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بعد تفجير اسطنبول.. إلغاء مباراة كرة قدم ضمن الدوري التركي

الرياضة

بعد تفجير اسطنبول.. إلغاء مباراة كرة قدم ضمن الدوري التركي
ملعب فودافون في اسطنبول
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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن تأجيل مباراة بشيكتاش وأنتاليا سبور، بعد التفجير الذي طال اسطنبول أمس الأحد وأودى بحياة 6 أشخاص.

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وقال الاتحاد التركي في بيان له مساء الأحد: "عقب الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال، أرجأ مجلس إدارة الاتحاد مباراة بشيكتاش وفرابورت تاف أنتاليا سبور، والتي كان من المقرر أن تقام في فودافون بارك في الساعة 8:00 مساء الليلة".

وكان المشجعون بالفعل بصدد الدخول للملعب لحظة وقوع الانفجار، وكان لاعبو كلا الفريقين داخل ملعب فودافون. وبعد نشر بيان الاتحاد المحلي، طلب المنظمون من الجميع مغادرة المكان.

وقتل 6 أشخاص، فيما أصيب 82 آخرون جراء الانفجار الذي وقع أمس الأحد وطال شارع التسوق الشهير في اسطنبول.

المصدر: "goal"

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