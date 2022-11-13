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هدف من هجمة مرتدة.. حكيمي يخطف الأضواء قبيل كأس العالم 2022 (فيديو)

الرياضة

هدف من هجمة مرتدة.. حكيمي يخطف الأضواء قبيل كأس العالم 2022 (فيديو)
AFP FRANCK FIFE
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ساهم المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، في فوز فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، على ضيفه أوكسير (5-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أشرف حكيمي الهدف الثالث للفريق الباريسي عند الدقيقة 57 بعد هجمة مرتدة سريعة، وتمريرة بينية من زميله كارلوس سولير، صاحب الهدف الثاني، لينفرد المدافع المغربي بمرمى الخصم، من منتصف الملعب كما لو كان مهاجما "رأس حربة".

وحقق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، في صدارة الدوري.

بينما يشغل نادي أوكسير المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.

ووقع أشرف حكيمي (24 عاما) على الهدف الثالث له في الموسم الحالي، خلال 21 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

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وخاض المدافع المغربي آخر مباراته له مع باريس سان جيرمان قبل الالتحاق بمنتخب المغرب للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في قطر، وذلك للمرة الثانية في تاريخه، بعد المشاركة في النسخة السابقة التي أقيمت في روسيا عام 2018.

يذكر أن منتخب المغرب يشارك للمرة السادسة في تاريخه في نهائيات بطولة كاس العالم، وسيلعب في النسخة الحالية الـ22 لكأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكندا، وكرواتيا.

وسيستهل منتخب "أسود الأطلس" مشواره في مونديال قطر 2022، بمواجهة نظيره الكرواتي، وصيف مونديال "روسيا 2018" يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري، وبعد أربعة أيام يواجه بلجيكا، ومن ثم كندا يوم الخميس 1 ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات 

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