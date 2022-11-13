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جماهير تونس تلهب أجواء سوق واقف في الدوحة وتخطف الأنظار (فيديو+ صور)

الرياضة

جماهير تونس تلهب أجواء سوق واقف في الدوحة وتخطف الأنظار (فيديو+ صور)
جماهير تونس تلهب أجواء سوق واقف في الدوحة
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ألهبت الجماهير التونسية الأجواء في سوق واقف بالدوحة، قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات التونسيين وهم يرقصون على أنغام موسيقى حماسية وسط السوق، حاملين أعلام بلدهم حمراء اللون.

وتشارك تونس في مونديال قطر 2022، كأحد الممثلين الخمسة للقارة السمراء، وهي المشاركة السادسة في نهائيات كأس العالم بتاريخ "نسور قرطاج"، وقد وضعتها القرعة في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن برنامج المرحلة الإعدادية الأخيرة للمنتخب التونسي، قبل المشاركة في المونديال بخوض معسكر تدريبي في مدينة الدمام بالسعودية بين يومي 6 و13 نوفمبر الحالي.

ويستهل الفريق التونسي مشاركته في كأس العالم بملاقاة منتخب الدانمارك يوم 22 نوفمبر، حاملا حلم المرور إلى الدور الثاني.

المصدر: RT

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