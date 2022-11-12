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شاهد.. سواريز وزملاؤه يحطون الرحال في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قبل التوجه للدوحة

الرياضة

شاهد.. سواريز وزملاؤه يحطون الرحال في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قبل التوجه للدوحة
twitter.com/Uruguay
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وصلت بعثة منتخب الأوروغواي لكرة القدم، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها من 20 نوفمبر الجاري ولغاية 18 ديسمبر 2022.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الأورغواي على موقع "تويتر" مقطعي فيديو لنجوم "اللاسيليستي" مثل لويس سواريز وإدينسون كافاني وفيديريكو فالفيردي، إضافة لبقية اللاعبين الذين اختارهم المدرب دييغو ألونسو لتمثيل بلادهم في مونديال قطر 2022.

وتعد أبو ظبي المحطة الأخيرة لمنتخب الأوروغواي من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل التوجه إلى قطر، حيث سيستهل مشاركته الـ14 في نهائيات بطولة كأس العالم، في المجموعة الثامنة من النسخة الـ22 للبطولة، إلى جانب كل من البرتغال، غانا، وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات 

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