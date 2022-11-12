شاهد.. سواريز وزملاؤه يحطون الرحال في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قبل التوجه للدوحة

وصلت بعثة منتخب الأوروغواي لكرة القدم، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها من 20 نوفمبر الجاري ولغاية 18 ديسمبر 2022.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الأورغواي على موقع "تويتر" مقطعي فيديو لنجوم "اللاسيليستي" مثل لويس سواريز وإدينسون كافاني وفيديريكو فالفيردي، إضافة لبقية اللاعبين الذين اختارهم المدرب دييغو ألونسو لتمثيل بلادهم في مونديال قطر 2022.

😉 𝐄𝐬𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐛𝐮𝐞𝐧𝐨…



Luego de recorrer el país, las camisetas van llegando a sus dueños.#ElEquipoQueNosUnepic.twitter.com/vlnD8u1yn7 — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 12, 2022

🛬 𝐐𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐚𝐧 𝐯𝐢𝐧𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨



Que acá en Abu Dabi los esperamos. #ElEquipoQueNosUnepic.twitter.com/2r3dT9KeY7 — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 12, 2022

وتعد أبو ظبي المحطة الأخيرة لمنتخب الأوروغواي من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل التوجه إلى قطر، حيث سيستهل مشاركته الـ14 في نهائيات بطولة كأس العالم، في المجموعة الثامنة من النسخة الـ22 للبطولة، إلى جانب كل من البرتغال، غانا، وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات