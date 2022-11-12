الزمالك والأهلي وجها لوجه بكرة السلة

صعد ناديا الأهلي والزمالك إلى الدور نصف النهائي للدوري المصري بكرة السلة، بعد فوزها على كل من طلائع الجيش وسبورتنغ على الترتيب، ليلتقيا وجها لوجه الأربعاء 16 نوفمبر الجاري.

وتمكن نادي الأهلي من الفوز على سبورتنغ بنتيجة (71-64) نقطة، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، في الدور ربع النهائي للبطولة.

بينما نجح نادي الزمالك في التغلب على فريق طلائع الجيش، بنتيجة (76-64) نقطة.

وستقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، في الدور قبل النهائي للدوري.

المصدر: وسائل إعلام محلية