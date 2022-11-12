بطولة العالم للسلاح.. زياد السيسي يخطف برونزية تاريخية لمصر

أحرز البطل المصري، زياد السيسي، الميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف للرجال، وذلك ضمن بطولة العالم التي تستضيفها الجزائر حتى 13 نوفمبر الجاري.

وخسر زياد السيسي في الدور نصف النهائي أمام بطل جورجيا المصنف الثاني على العالم، بنتيجة (15-13)، ليضمن تتويجه بالميدالية البرونزية، التي تمنح للاعبين الخاسرين في هذه الدور.

وتعد برونزية زياد السيسي، ميدالية تاريخية، كونها الأولى لمصر في بطولات العالم لسلاح السيف للرجال.

وحقق زياد السيسي عدة نتائج مميزة خلال مشواره بالبطولة، سواء أمام التونسي محمد بن منصور، ثم الهنغاري تاماس جلجوزي في دور الـ64.

وتمكن زياد السيسي من الفوز على التركي إنفر يلدريم في دور الـ32 ثم الفوز على المصنف الرابع عالميا بطل إيطاليا في الدور ثمن النهائي.

وفاز زياد السيسي على الفرنسي ماكسم بيانتيف في الدور ربع النهائي بنتيجة (15-14) ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.

يذكر أن زياد السيسي أحرز ذهبية منافسات سلاح السابر، بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، بعد فوزه على بطل إيطاليا بنتيجة (15-9)، ليحقق لمصر الميدالية رقم 38 في الدورة.

المصدر: "cairo24.com"