الروسية باسيلكينا تتوج بذهبية بطولة العالم للسامبو

أحرزت الروسية، أوليسيا باسيلكينا، الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرياضة السامبو، التي تستضيفها العاصمة القرغيزية بيشكيك خلال الفترة من 11 وحتى 13 نوفمبر 2022.

وجاء تتويج المصارعة الروسية على حساب منافستها الرومانية، ماليكا فولها، في النزال النهائي الذي جمعهما في فئة الوزن ما دون 72 كغم.

ويشارك رياضيو ورياضيات روسيا في البطولة بشكل محايد، تحت علم الاتحاد الدولي لرياضة السامبو. (FIAS).

المصدر: "russian.rt.com"