الروسي زيلفيكاروف يفوز بذهبية بطولة العالم للسامبو في قرغيزستان

حصل المصارع الروسي، شاميل زيلفيكاروف، على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرياضة السامبو، التي تستضيفها العاصمة القرغيزية بيشكيك خلال الفترة من 11 ولغاية 13 نوفمبر 2022.

وتمكن شاميل زيلفيكاروف من الفوز على صاحب الأرض القرغيزي، فيليكس أولانبيكوف، في النزال الذي جمعهما في فئة الوزن ما دون 71 كغم.

بينما اكتفى كل من المصارعين الروسيين الآخرين، أنتون براتشيف، ومختار حمزاتوف، بالفوز بالميدالية البرونزية في البطولة.

يذكر أن المصارعين الروس يشاركون في البطولة بشكل محايد، تحت علم الاتحاد الدولي لرياضة السامبو. (FIAS).

المصدر: "russian.rt.com"