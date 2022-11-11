السعودية.. الروسي روبليف يؤكد مشاركته في "كأس الدرعية" للتنس

أكد لاعب التنس الروسي، أندريه روبليف، مشاركته في بطولة "كأس الدرعية" للتنس، التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة ما بين يومي (8 و10) ديسمبر 2022.

وتقام البطولة بمشاركة 12 لاعبا، ويبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار.

ونقل الموقع الرسمي للبطولة عن روبليف قوله: "انتظر على أحر من جمر مواجهة العديد من أفضل اللاعبين في الرياض، وسيكون ذلك استعدادا جيدا للموسم المقبل"، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده في البطولة لإمتاع المشجعين داخل وخارج المملكة.

وتستضيف وزارة الرياضة السعودية نجوم رياضة التنس العالمية في الدرعية، بمشاركة روبليف ومواطنه دانييل مدفيديف، حامل لقب البطولة، البريطاني كاميرون نوري، البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف العائد من الإصابة، النمساوي دومينيك تيم، السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الفرنسي جايل مونفيس، وسيتم الإعلان قريبا عن المزيد من اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة، ليصل عددهم إلى 12 لاعبا.

المصدر: "russian.rt.com"