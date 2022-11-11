ليفربول ومانشستر سيتي.. صدام ناري في قرعة كأس الرابطة الإنجليزية

أجريت قرعة دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فجر الجمعة، بعد معرفة جميع المتأهلين إلى هذا الدور، حيث شهدت صداما قويا بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وفور انتهاء مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، الخميس، أجريت قرعة الدور الرابع للبطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين المان سيتي ضد ليفربول، فيما سيلتقي المان يونايتد مع بيرنلي.

بينما سيلتقي نيوكاسل يونايتد مع بورنموث، فيما سيلتقي ليستر سيتي مع ميلتون كينز دونز.

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نتائج قرعة الدور الرابع:



ولفرهامبتون × جيلينجهام

ساوثهامبتون × لينكولن سيتي

بلاكبيرن روفرز × نوتنجهام فورست

نيوكاسل يونايتد × بورنموث

مانشستر سيتي × ليفربول

مانشستر يونايتد × بيرنلي

ميلتون كينز دونز × ليستر سيتي

تشارلتون × برايتون

وستقام مباريات دور الـ 16 من البطولة، بعد كأس العالم قطر 2022 مباشرة.

المصدر: "وكالات"