أبطال سوريا يحصدون المراكز الأولى في ماراثون دمشق الدولي

فاز السوري، سامر سمير، بالمركز الأول للمرحلة الأولى بمسافة 10 كم لماراثون دمشق الدولي، الذي انطلق صباح اليوم الجمعة بمشاركة 15 دولة.

وانطلق عند الساعة السابعة صباحا ماراثون دمشق الدولي الذي يقيمه الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع وزارة السياحة بمشاركة 15 دولة وهي: (أمريكا – كندا –إيطاليا – سويسرا- بولونيا – فنلندا -إسبانيا – التشيك -بريطانيا -هنغاريا -فرنسا -ألمانيا -سلافاكيا – إيرلندا) بالإضافة إلى سوريا.

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وكانت نقطة البداية من أمام مقهى المنشية في فندق داما روز بدمشق لماراثون دمشق الدولي (مسافة 42.195 كم) وقسمت اللجنة المنظمة الماراثون إلى عدة مراحل (سباق إلى 10 كم، ونصف ماراثون 21 كم، وماراثون كامل).

المصدر: "وكالة سانا"