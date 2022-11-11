هدف واحد يفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي

سيكون بانتظار النجم المصري محمد صلاح إنجاز تاريخي خلال مواجهة فريقه ليفربول لنظيره ساوثهامبتون، غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض جناح "الريدز" ظهوره رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على ملعب أنفيلد السبت، وقدم بالفعل 99 هدفا من عدد مماثل من المباريات.

وسجل صلاح 70 هدفا وصنع 29 هدفا إضافيا بقميص ليفربول في أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن أن يصبح الآن ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يساهم بـ100 هدف من أول 100 مباراة له على أرضه.

Mo Salah scored this late beauty against Southampton in our 3-1 win in 2019. 🟣



It was his 50th #LFC Premier League goal.



pic.twitter.com/oWkvL8oaSM — Boss Liverpool Goals (@BossLFCgoals) November 10, 2022

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ليأتي خلف تييري هنري، لاعب أرسنال السابق، الذي سجل بدوره 85 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة، في أول 100 مباراة له في الدوري مع أرسنال في هايبري.

وسجل صلاح حتى الآن 170 هدفا و68 تمريرة حاسمة من 274 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول، منذ انتقاله من روما في عام 2017.

المصدر: "وكالات"