ريال مدريد يتفادى كمين قاديش

أنجز فريق ريال مدريد مهمته أمام ضيفه قاديش، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الخميس، في ختام مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، ولاعب خط الوسط الألماني توني كروس في الدقيقتين (40، و70) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم لوكاس بيريز هدف قاديش الوحيد عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

واستعاد ريال مدريد توازنه بعد الهزيمة الأولى في الموسم الجاري التي مني بها أمام مضيفه رايو فاليكانو في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 35 نقطة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق نقطتين خلف المتصدر غريمه التقليدي برشلونة.

في المقابل، يشغل نادي قاديش المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الليغا برصيد 11 نقطة.

المصدر: RT