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شاهد.. أهداف مباراة السعودية وبنما

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة السعودية وبنما
AFP Karim SAHIB
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تعادل المنتخب السعودي أمام نظيره البنمي بهدف لمثله في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب نادي الوحدة الإماراتي "آل نهيان" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وضع البنمي إسماعيل دياز منتخب بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.

ورد السعودي هيثم عسيري بهدف التعادل "للأخضر"  عند الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

وأنهى المنتخب السعودي بذلك معسكره التحضير لكأس العالم 2022 في العاصمة أبو ظبي، حيث سيعود إلى العاصمة الرياض، لخوض مباراة ودية أخيرة أمام كرواتيا، قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة في مونديال قطر.

وسيستهل المنتخب السعودي مشواره في نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم بمواجهة نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، قبل أن يواجه منتخبي بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة للمونديال.

المصدر: RT 

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