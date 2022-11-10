مجموعة إيران في مونديال قطر 2022.. قائمة منتخب أمريكا

أعلن المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم، غريغ بيرهالتر، عن قائمة لاعبيه لخوض نهائيات بطولة كأس العالم، التي تقام من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

ويلعب منتخب أمريكا ضمن المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022، إلى جانب كل من، ويلز، وإنجلترا، وإيران.

وفي ما يلي تشكيلة منتخب أمريكا لكأس العالم قطر 2022:

لحراسة المرمى: إيثان هورفاث (لوتون تاون)، مات تيرنر (أرسنال)، سين جونسون (نيويورك سيتي).

خط الدفاع: أرون لونغ (نيويورك ريد بولز)، ووكر زيمرمان (ناشفيل)، كاميرون كارتر فيكرز (سيلتك)، دي أندري يدلين (إنتر ميامي)، جوسيف سكالي (بوورسيا مونشنغلادباخ)، أنتوني روبنسون (فولهام)، سيرجنيو ديست (ميلان)، شاك موري (ناشفيل)، تيم ريم (فولهام).

خط الوسط: جيوفاني رينا (بوروسيا دورتموند)، وستون مكيني (يوفنتوس)، يونس موسى (فالنسيا)، تايلر آدامز (ليدز يونايتد)، لوكا دي لا توري (سيلتا فيغو)، بريندن آرنسون (ليدز يونايتد)، كيلين أكوستا (لوس أنجلوس)، كريستيان رولدان (سياتل ساوندرز).

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش (تشيلسي)، تيموثي وياه (ليل)، هاجي رايت (أنتالايا سبور)، جوش سارجنت (نورويتش سيتي)، جيسوس فيريرا (إف سي دالاس)، جوردان موريس (سياتل ساوندرز).

المصدر: وكالات